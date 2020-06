Fribourg

Au tour des Fribourgeois de manifester contre le racisme

Le cortège a défilé à travers le centre-ville jusqu'à l'emblématique place Georges-Python, en passant devant la gare.

C'était au tour de Fribourg d'accueillir samedi une manifestation contre le racisme et les violences policières. Le rassemblement s'inscrivait dans la ligne des protestations déjà organisées en Suisse depuis l'affaire de la mort de George Floyd aux Etats-Unis.

Les manifestants se sont réunis sur le site de l'Uni Pérolles samedi en fin d'après-midi. Ils ont répondu à l'appel de l'ONG Citoyens en action pour la démocratie et le développement (CADD) et de plusieurs structures africaines du canton de Fribourg, en collaboration avec plusieurs mouvements, collectifs et associations.