«Je suis professionnel depuis dix ans et je n’ai jamais ressenti la moindre solidarité dans le peloton.» En fin de Tour, dans une interview donnée au site Cyclingnews, Kévin Réza, le coureur de l’équipe B&B Hotels-Vital Concept et seul Noir sur la Grande Boucle 2020, se disait désolé du manque de soutien de la part de ses collègues.

«Ce n’est pas une critique, c’est une simple observation. Je ne pèse pas autant dans mon sport que Lewis Hamilon en Formule 1 ou LeBron James en NBA. Mais je me sens libre et suis prêt à me battre pour faire avancer les choses», avait-il ajouté. Il a enfin été entendu.