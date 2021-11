#MomToo : Au travail, des mamans n’hésitent plus à s'afficher avec leurs bébés

Le hashtag #MomToo est en vogue sur LinkedIn. Des femmes l'utilisent car elles craignent souvent de parler de leur rôle de mère sur leur lieu de travail.

Kaitlyn WonJung Chang a lancé un débat sur LinkedIn avec le hashtag #MomToo. LinkedIn

Prendre son bébé au travail ou même sur scène pour donner une conférence: sur le réseau social professionnel LinkedIn, les photos de mères actives avec leurs enfants se multiplient avec le hashtag #MomToo. C'est un moyen pour ces femmes de ne plus cacher leur statut de mère au travail. Le débat a été lancé par Kaitlyn WonJung Chang, de l'agence Accenture Interactive en Autriche: la jeune maman a donné une conférence au Forward Festival de Vienne en tenant son enfant dans une écharpe porte-bébé. Plus de 3,5 millions de personnes ont déjà vu sa publication.

Moins de primes et de promotions

Dans son exposé, Kaitlyn WonJung Chang a parlé des inconvénients de la maternité et des avantages de la paternité. Elle raconte qu'en s'y préparant, elle s'est aperçue qu'elle s'était déjà censurée: «Par peur d'être considérée comme non professionnelle, je n'ai jamais mentionné sur LinkedIn que j'étais devenue mère.» Selon elle, les mères qui travaillent sont punies du fait de ce statut: elles ont moins de chances d'être promues et reçoivent moins de primes, voire aucune. «Cela conduit les femmes à agir comme si leur famille et leurs devoirs n'existaient pas.» Il en résulte une grande tension émotionnelle et un épuisement.

Depuis, le hashtag est également arrivé en Suisse. Sur LinkedIn, par exemple, une graphiste écrit combien il lui est difficile de faire progresser sa carrière et d'élever son fils en même temps: «Nous devons travailler ensemble pour encourager les femmes à réussir sur le plan professionnel et personnel.»

Défi de la garde des enfants

«Il me semble qu’en Suisse, la société n'est pas encore prête pour les mères qui travaillent à plein temps», a également témoigné Sabina Beatrice-Matter, responsable de la communication de l'Institut tropical et sanitaire suisse, dans un billet publié sur LinkedIn. Elle estime que le plus grand défi est celui qu'elle s’est elle-même fixé: «Vous voulez vous donner à 100% au travail et à la maison, mais vous ne pouvez pas.» Les difficultés liées à la garde des enfants sont rarement abordées en milieu professionnel, a-t-elle précisé à «20 Minuten». «Je peux confirmer que les femmes en général ne parlent pas souvent du fait d'être mère au travail.»

Changement en cours

Daniela Frau, responsable de la diversité à la Haute école de gestion et de droit ZHAW de Zurich, confirme également à nos confrères alémaniques que les femmes ne peuvent toujours pas parler de leur maternité au travail, par crainte de conséquences négatives. «C'est notamment le cas dans les secteurs où les hommes prédominent», précise-t-elle. Mais un changement est en cours dans de nombreux endroits, selon elle: les grandes entreprises mettent de plus en plus l'accent sur le respect de la famille, même au niveau de la direction, et sur l'égalité des chances entre les femmes et les hommes, même avec des enfants.

Le travail hybride, une opportunité

«En Suisse, la vie privée et la vie professionnelle sont nettement séparées: c'est généralement difficile pour les parents», explique Claudine Esseiva, coprésidente de l'Association des femmes d'affaires et professionnelles de Suisse. Toute personne qui mélange ces domaines est rapidement considérée comme quelqu'un qui ne maîtrise pas sa vie. Comme ce sont les femmes qui s'occupent la plupart du temps des jeunes enfants, cela met la pression sur les mères: «C'est émotionnellement stressant», explique-t-elle. Il est donc important qu'il y ait davantage de garderies pour pouvoir concilier travail et vie de famille. Quand cela existe, l'experte conseille de profiter des avantages offerts par le home office, ainsi que des horaires de travail flexibles. «Le travail hybride est une opportunité pour les mères», juge-t-elle. À condition toutefois que les employeurs fassent preuve de compréhension.