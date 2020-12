Deux tiers des handicapés sont professionnellement actifs. Getty Images/iStockphoto

Pour les quelque 5% de la population suisse qui ont un handicap important, vivre et travailler est encore plus difficile que pour les 95% restants. Pas seulement parce que le monde est bâti par et pour les valides, mais aussi parce que ces personnes subissent davantage de discriminations au travail, a rappelé jeudi l’Office fédéral de la statistique (OFS), à l’occasion de la Journée internationale des personnes handicapées.

Deux tiers des handicapés sont actifs

Alors qu’elles étaient 69% à être professionnellement actives en 2018, 26% ont été discriminées, contre 18% des travailleurs valides. Intimidation, mobbing et harcèlement sont plus fréquents à l’encontre des employés ayant une infirmité. Et ces injustices augmentent de manière proportionnelle à la limitation causée par le handicap. Le milieu professionnel n’est pas le seul dans lequel les handicapés se sentent lésés. Utiliser les transports publics reste problématique pour 11% d’entre eux, selon l’étude de l’OFS.

«C’est la personne qui compte»