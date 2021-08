Zurich : Au tribunal après avoir vendu de la lessive contrefaite pour des millions

Deux hommes et les parents de l’un d’eux sont face aux juges pour fraude et blanchiment d’argent. Ils avaient réussi à vendre pour 3,6 millions de francs de fausses lessives au discounter Otto’s.

Les contrefaçons avaient été découvertes quand des clients, en Allemagne, s’étaient rendu compte que leurs paquets de lessive en poudre liquide Ariel et en poudre Persil ne contenaient pas le poids indiqué sur l’emballage. Analyses en labo et longue enquête ont permis de remonter jusqu’en Hongrie, où était fabriquée la fausse lessive, importée via le marché gris en Suisse par deux trentenaires et vendue au discounter Otto’s.