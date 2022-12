Canton de Zurich : Au tribunal parce que leur fille marche 1,3 km jusqu’à l’école

Une fillette habitant à Wädenswil (ZH) a commencé sa scolarité cet été et a été affectée à un établissement situé à 1,3 kilomètre de son domicile. Ce qui est beaucoup trop loin aux yeux de ses parents, qui souhaitaient que leur fille fasse ce trajet à pieds, rapporte la « NZZ » ( article abonné). Ils ont porté plainte devant le tribunal administratif de Zurich.

Selon ce dernier, la «distance acceptable» doit être évaluée au cas par cas et l’affectation à une école répondre à des critères précis. «Sont déterminants la longueur du trajet, la différence de dénivelé à franchir, la nature du chemin et les dangers qui y sont liés ainsi que l’âge et la constitution de l’enfant concerné».