Argovie : Au tribunal pour avoir voulu réparer et vendre des vélos trouvés

Un Italien de 35 ans voulait promouvoir le développement durable en recyclant des vélos. Le propriétaire d’un de ces deux-roues n’a pas vu son action du même œil et l’affaire a été réglée en justice.

Un informaticien de 35 ans a voulu se lancer dans un hobby mettant en avant la durabilité. Pour ce faire, il a acheté, réparé et revendu des vélos. Il l’a fait à plus de 200 reprises. Parmi ces deux-roues, il y en avait aussi qui avaient été abandonnés ou trouvés. C’est justement l’un d’eux qui a conduit cet Italien devant la justice. À Aarau, il avait découvert dans une fouille de chantier un vélo en piteux état. Il l’avait retapé et l’avait proposé sur un site de vente aux enchères. C’est là que son propriétaire légitime l’avait reconnu et l’avait acheté, avant de déposer plainte.