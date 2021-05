Zurich - Au tribunal pour ne pas avoir respecté les paroles d’un chant

Christian Jott Jenny, président de la Municipalité de St-Moritz et également artiste se retrouve mercredi devant le tribunal de district de Zurich rapporte le «Blick». Il est accusé d’avoir chanté faux. Non dans le ton mais dans les paroles qu’il a modifiées. Il risque une amende de plusieurs dizaines de milliers de francs en cas de condamnation.

Une peine pécuniaire lourde

Or, selon la loi, vous ne pouvez pas modifier une œuvre d’art sans le consentement de l’artiste (ou dans le cas précis, ses héritiers). Sauf s’il s’agit d’une parodie. Or le procureur ne voit pas de parodie dans les faits reprochés. Il requiert une peine avec sursis de 33’000 francs assortie d’une amende de 8300 francs. La fondation Werner Wollenberger, qui gère la succession de l’artiste, n’a pas fait de commentaire avant l’audience. Sauf que, lors du dépôt de plainte, il n’était pas question d’argent, mais uniquement de la réputation de l’artiste et du respect de son œuvre. De plus, la plainte ne concernait pas le service funèbre du pasteur Sieber, mais uniquement la prestation en plein air.