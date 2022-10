Sobriété énergétique : Au Val Bavona, «on va à la rivière comme toujours» pour laver ses habits

Dans cette vallée reculée du Tessin, les habitants ont appris à se passer du réseau électrique et ont encore recours aux bougies ou aux lampes à pétrole.

Comme partout en Europe, les ménages suisses sont appelés à économiser l’énergie. Une sobriété qui vient tout naturellement aux habitants de la vallée de Bavona, un des endroits les plus reculés de Suisse, jamais relié au réseau électrique. Située au Tessin, cette vallée très sauvage d’origine glaciaire est l’une des plus abruptes et rocailleuses des Alpes.