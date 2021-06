#Metoo : Au Venezuela, les langues se délient sur les abus sexuels

Le #Metoo vénézuélien, #yositecreo (Moi je te crois), a vu le jour en avril avec l’apparition de témoignages de victimes d’agressions sexuelles.

Encore aujourd’hui, elle peine à raconter son expérience et baisse instinctivement la voix: «Il a insisté pour me ramener à la maison. Quand on a été dans le centre, cette personne… ce… eh… m’a violée dans la voiture. Après, il m’a déposée à la maison et je n’ai plus jamais eu de ses nouvelles». Il avait une dizaine d’années de plus qu’elle. La campagne du #metoo vénézuélien a commencé en avril avec la mention #yositecreo (Moi je te crois) et l’apparition de témoignages de victimes d’agressions sexuelles de la part de personnes célèbres. La justice a ouvert des enquêtes et lancé en juin des mandats d’arrêt notamment contre Alejandro Sojo, chanteur du groupe Los Colores et contre Tony Maestracci, batteur des Tomates Fritos.