Pétrole

Au Venezuela, les plateformes pétrolières sont à l’arrêt

Faute de pouvoir écouler son pétrole, notamment à cause des sanctions américaines, Caracas a stoppé ses plateformes pétrolières d’extraction de brut.

Les plateformes pétrolières du Venezuela sont complètement paralysées, faute de pouvoir écouler leur brut, notamment à cause des sanctions américaines et de l’effondrement du secteur pétrolier, selon le décompte de la société Baker Hughes. Ainsi, aucune plateforme pétrolière d’extraction de brut n’était en activité en juin, contre 22 un an avant au même moment, et plus d’une centaine en 1998.