Amérique du Sud: Au Venezuela, l’opposition organisera sa primaire seule

Deux fois candidat à la présidentielle et candidat à la primaire, l’opposant Henrique Capriles estime que les démissions sont une stratégie de «Maduro dans son obsession de rester au pouvoir (…) Depuis le premier jour, ce qu’il cherchait à faire, c’était de faire imploser le processus des primaires».

Candidat unique

L’opposition avait sollicité le soutien du CNE dans l’organisation de la primaire prévue le 22 octobre. Elle espérait une réponse «favorable» mais cette semaine le CNE n’a pas répondu et la démission de deux membres oblige désormais l’opposition à organiser le scrutin sans la logistique du CNE.

«C’est possible», mais «ce n’est pas quelque chose qui tombe du ciel», a souligné Jesus Maria Casal. Le défi «le plus important» consistera à trouver le plus grand nombre possible de bureaux de vote.