Présidentielle: Au Venezuela, une des candidates de l’opposition déclarée inéligible

«Irrégularités administratives»

«Schéma de corruption»

Maria Corina Machado est également accusée d’avoir participé à «un schéma de corruption» mené par Juan Guaido, reconnu comme président intérimaire entre janvier 2019 et janvier 2023 par l’opposition et une partie de la communauté internationale rejetant la réélection du président Nicolás Maduro en 2018.

«Nous (le) savions déjà, personne n’est surpris, cela allait venir, mais s’ils (le pouvoir) pensent que cette farce de la disqualification va nous décourager (…) Qu’ils se préparent! On allait déjà fort! Maintenant nous irons encore plus forts, nous irons avec plus d’enthousiasme», a réagi Maria Corina Machado lors d’un meeting.

Au Venezuela, Henrique Capriles, inéligible depuis 2017 pour 15 ans, a aussi condamné l’inéligibilité de Maria Corina Machado: «Cette disqualification, comme la nôtre et celles d’autres dirigeants de l’opposition, est illégitime, injustifiée et surtout inconstitutionnelle. Maduro et les institutions qu’il contrôle suivent la pire voie en concevant une élection qui n’apportera que plus de crise économique, sociale et politique», a-t-il écrit sur Twitter.