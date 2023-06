Au Vietnam, les vendeuses de rue subissent de plein fouet la canicule

Sous un soleil de plomb, Vu Thi Phuong pousse son chariot dans les rues de Hanoï, couverte de la tête aux pieds pour se protéger de la chaleur et propose aux passants café, jus de fruits et crème glacée. Dans la capitale vietnamienne, des milliers de vendeurs ambulants, en majorité des femmes, subissent, impuissants, la série de canicules qui ont frappé le nord du pays, ces dernières semaines.

«Parfois, j’ai peur de m’évanouir au milieu de la rue. La météo annonce 38 degrés mais la température sur la route paraît encore plus élevée», explique Phuong, la sueur dégoulinant du bout de son nez. Jeudi, sous 38 °C, le vieux quartier de Hanoï, habituellement animé par les motos, les touristes et les vendeurs de nouilles, était calme.

L’étal de Nguyen Thi Vinh, à Hanoi, ne fait plus recette. Ses mangoustans et ses pommes cannelle, pas assez rafraîchissants, n’attirent pas les clients.

«Qu’il fasse chaud ou froid, la vie a toujours été un combat»

À un croisement, Nguyen Thi Vinh, 60 ans, a installé son étal de fruits mais les ventes ne suivent pas. «Par des journées chaudes comme celle-ci, les gens ne sortent pas.» La veille déjà, elle avait vendu 30% de moins qu’un jour normal. Et la pénurie de certains fruits ne l’aide pas. «J’aurais vendu plus si j’avais eu des oranges», plus rafraîchissantes que ses mangoustans et ses pommes cannelle.