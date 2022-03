Belgique : Au volant de la voiture folle, un simple passionné de vitesse

Le conducteur de l’auto qui a foncé dans un carnaval dimanche matin, faisant six morts et dix blessés graves, a été incarcéré dans la nuit. La thèse de l’accident est privilégiée.

Le conducteur de la voiture qui a foncé dans une foule rassemblée pour un carnava l en Belgique, dimanche, a été inculpé pour homicides involontaires et incarcéré dans la nuit de lundi à mardi, a déclaré son avocat à des radios belges.

La juge d’instruction a donc retenu la thèse de l’accident et non celle de l’acte délibéré comme le laissait entendre l’ouverture d’une enquête pour «meurtres» rapidement après les faits.

La tragédie qui s’est produite dimanche, peu avant 5 heures, à La Louvière (sud) a fait six morts, dix blessés graves et une vingtaine de blessés plus légers. Le véhicule, une puissante BMW, a foncé dans un groupe de ramassage de personnes qui étaient costumées pour le carnaval.