Guerre : Au Yémen, 90 combattants tués lors de nouveaux combats à Marib

Les rebelles Houthis, proches de l’Iran, mènent une offensive depuis février pour arracher ce dernier bastion du gouvernement dans le nord du Yémen.

Attaques de plus en plus «fréquentes»

Convoitée pour sa richesse en pétrole et son enjeu politique, la région de Marib avait connu une accalmie ces dernières semaines sur fond de tractations diplomatiques menées par l’ONU et les États-Unis. Mais les attaques des Houthis ont été de plus en plus «fréquentes» ces derniers jours, a indiqué un responsable du gouvernement, dont les forces sont appuyées sur le terrain par une coalition militaire dirigée par l’Arabie saoudite sunnite, voisine du Yémen et grand rival régional de l’Iran chiite.