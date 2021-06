Curiosité naturelle : Au Yémen, un mystérieux «puits de l’enfer» fascine les géologues

Avec ses 30 mètres de diamètre, le puits de Barhout, dans le désert yéménite, alimente les superstitions depuis des siècles. Mais intéresse aussi la science.

Merveille naturelle de l’est du Yémen entourée de mystère, d’histoires de démons et d’esprits maléfiques, le puits de Barhout, connu sous le nom de «puits de l’enfer», fascine les géologues.

À environ 1300 kilomètres à l’est de la capitale Sanaa , près de la frontière avec Oman, ce trou géant situé dans le désert de la province d’Al-Mahra fait 30 mètres de large et serait profond de 100 à 250 mètres.

«Il est très profond, nous n’avons jamais atteint le fond de ce puits étant donné qu’il y a peu d’oxygène et aucune ventilation», affirme Salah Babhair, directeur général de l’autorité locale chargée de l’étude géologique et des ressources minérales.

«Nous sommes allés visiter la zone et sommes entrés dans le puits. Nous avons atteint plus de 50-60 mètres de profondeur et remarqué des choses étranges à l’intérieur», raconte-t-il. «Nous avons également senti une odeur bizarre… C’est très mystérieux», insiste le responsable.