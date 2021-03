Cela fait trente ans qu’Akeem (Eddie Murphy) a épousé sa dulcinée Lisa et que tous deux coulent des jours paisibles au royaume du Zamunda avec leurs trois filles. Mais alors que le Akeem de 20 ans ne cautionnait pas les traditions de son royaume et qu’il avait tout fait pour s’en émanciper, on le retrouve là embourgeoisé dans ses habitudes, acceptant sans sourciller ce qu’il aurait déploré à l’époque. Par exemple, que les femmes ne soient pas autorisées à régner sur Zamunda. Ainsi, lorsqu’il apprend l’existence d’un fils illégitime qui se trouve à New York, le monarque s’envole à sa recherche afin de ramener le gosse pour qu’il assure sa succession.

Notre avis

Dans le film réalisé par John Landis sorti en 1988, le prince Akeem faisait un pied de nez aux coutumes rétrogrades, en déclarant qu’il tomberait amoureux d’une femme intelligente qui a ses propres goûts, qui l’aime pour sa personnalité et non pour sa richesse. Le futur monarque brisait la tradition du mariage arrangé pour aller trouver sa future femme à New York. En 2021, on espérait que la suite de cette comédie oserait un discours qui irait bien plus loin: il n’en est rien. Le scénario n’est que répétition du premier opus, transposé: Akeem est devenu comme son père à l’époque, conventionnel et intransigeant, tandis que son fils, rebelle, ne se plie pas au cadre qu’on lui impose.