Sa maman était malade et il voulait passer du temps avec elle, comme il l’a expliqué sur les réseaux sociaux. «Merci beaucoup pour tous vos messages et appels ces derniers jours», commence le buteur des Gunners.

«Ma mère a un problème de santé, continue-t-il, et je devais être là pour elle. Elle va déjà mieux maintenant et je vais rentrer à la maison ce soir (mercredi). Je suis plus que reconnaissant envers les médecins et les infirmières qui l’ont aidée à traverser ça.»