Football : Aubameyang raconte le calvaire du paludisme

Remis d’aplomb avant l’élimination de jeudi contre Villarreal en Europa League, Pierre-Emerick Aubameyang s’est livré sur la maladie qu’il a attrapée au Gabon.

Un mois loin des terrains. Et ce n’est pas le Covid qui a joué des tours à Pierre-Emerick Aubameyang, comme il a pu en jouer à Allan St-Maximin notamment. L’attaquant d’Arsenal a contracté le paludisme durant la dernière trêve internationale, lorsqu’il s’était rendu au Gabon pour les qualifications de la Coupe d’Afrique des Nations.

Avant la rencontre de Ligue Europa contre Villarreal mercredi, il est revenu sur ce difficile épisode. «Je me sentais très mal à cause du paludisme. Je pense que ce fut le pire moment de ma vie en tant que malade», se souvient-il, alors qu’il ne soupçonnait pas encore l’infection.

«J’ai eu de la fièvre pendant trois jours d’affilée, toute la journée et toute la nuit. Même le paracétamol n’avait aucun effet sur moi», continue l’ancien buteur de Dortmund. Au point que les grands moyens ont été nécessaires: «J’en ai parlé au médecin et lui ai dit que je devais aller à l’hôpital, parce que j’avais voyagé en Afrique et que c’était peut-être quelque chose comme le paludisme.»