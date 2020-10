Grèce : Aube dorée: 13 ans de prison requis contre les dirigeants

Trois juges doivent débattre de la proposition d’une procureure de punir de 13 ans de prison les chefs du parti néonazi jugé comme étant une «organisation criminelle».

Le procès d’Aube dorée est considéré comme l’un des plus importants de l’histoire politique de la Grèce.

La procureure Adamantia Economou a préconisé cette peine pour le chef d’Aube dorée Nikos Michaloliakos, négationniste et admirateur du national-socialisme, et six autres cadres du parti néonazi dont l’eurodéputé Ioannis Lagos. Sa proposition doit être débattue par un panel de trois juges qui annonceront leur décision d’ici jeudi.