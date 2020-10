Athènes : Aube dorée: 8000 manifestants attendent le verdict

Des milliers de personnes attendent le verdict de la Cour pénale d’Athènes dans le jugement du parti néonazi accusé du d’être une organisation criminelle.

Procès marathon

La Cour pénale d’Athènes doit prononcer mercredi, après un procès marathon, un verdict crucial pour la direction et des dizaines de membres du parti néonazi Aube dorée. La formation est accusée d’ «organisation criminelle» et du meurtre d’un rappeur il y a sept ans. Selon la police, 8000 manifestants attendent le jugement à Athènes.

Le choc provoqué par ce meurtre, dans une Grèce alors en pleine crise financière, a contraint les autorités à arrêter et à traduire en justice les dirigeants et de nombreux membres du parti. Jusqu’alors cette formation, responsable de nombreuses violences contre migrants et militants de gauche, bénéficiait d’une quasi-impunité.