La crise du coronavirus continue de mettre au défi les acteurs de la cohésion sociale. Depuis plus de 15 ans, Caritas Vaud organise à l’année l’accueil des sans domicile fixe yverdonnois à La Lucarne. Toutefois, l’adaptation aux normes sanitaires a amené une réduction du nombre de places disponibles. Dans ce contexte, une hausse des besoins en abri avec l’hiver (lire encadré) était devenue impossible à prendre en charge. D’ordinaire, dans ces conditions, l’abri PC de la Marive est réquisitionné. Or ce dernier ne répond pas aux normes Covid actuelles.

Onze places de plus

Cela permettra d’accueillir jusqu’à 35 personnes par nuit, soit 11 de plus qu’à La Lucarne, et d’offrir un réfectoire suffisamment spacieux pour les repas chauds. Cet espace permet également d’anticiper un éventuel confinement, car il y sera possible d’organiser un accueil de jour avec repas, espace nécessaire et appui social au besoin.