Nidwald : Aubergiste condamné pour avoir menacé Alain Berset

Lorsque le Conseil fédéral, dans sa lutte contre la pandémie, a restreint la vie publique pour les personnes non vaccinées en septembre 2021 en imposant un certificat, cela a provoqué un mécontentement massif chez de nombreuses personnes. Un restaurateur de Nidwald a alors exprimé sa colère contre le ministre de la Santé Berset dans une vidéo et a dépassé les limites. «Maintenant, on ne parle plus politique. Ne viens pas en Suisse centrale. Tu ne sais jamais si quelqu’un dans le tram a un pétard avec lui», a-t-il lancé dans sa vidéo. «Ou si quelqu’un est assis à deux kilomètres de là avec un fusil de sniper». C’est désormais «très, très dangereux» ajouté en le qualifiant de «P*** de l’industrie pharmaceutique. Si j’étais toi, je ne sortirais plus de chez moi.»