Commerce de détail : Auchan vend sa filiale chinoise Sunart à Alibaba

Auchan Retail a accepté la proposition faite par Alibaba de racheter ses 484 hypermarchés, totalisant 150'000 collaborateurs, qui en faisaient le leader en part de marché alimentaire en Chine.

«Par cette opération et son retrait de Chine, Auchan Retail réaffirme sa volonté d’accélérer le déploiement de son projet d’entreprise Auchan 2022 sur ses implantations actuelles», ajoute-t-il, en soulignant que «par cette cession d’un montant d’environ 3 milliards d’euros, il disposera ainsi des moyens financiers pour se désendetter», pour saisir de nouvelles opportunités et «se développer dans de nouveaux pays».

«Depuis 20 ans, en lien étroit avec nos partenaires locaux Ruentex et Alibaba et grâce à l’engagement de nos équipes chinoises, nous avons accompagné le développement de nos activités dans ce pays. Marché inspirant, il n’en reste pas moins très spécifique» et «Alibaba nous est apparu comme le plus à même de faire grandir Sunart», a affirmé Edgard Bonte, président d’Auchan Retail, cité dans le communiqué.