Diplomatie

Wellington suspend son traité d’extradition avec Hong Kong

La Nouvelle-Zélande n’a «plus confiance dans l’indépendance du système judiciaire» de Hong Kong à cause de la nouvelle loi de sécurité en vigueur.

La Nouvelle-Zélande a suspendu mardi son traité d’extradition avec Hong Kong en raison de sa «profonde préoccupation» quant à la nouvelle loi de sécurité que la Chine a imposé au territoire, imitant le Canada, la Grande-Bretagne et l’Australie.

«L’adoption par la Chine de la nouvelle loi sur la sécurité nationale a érodé les principes de l’État de droit» et «a violé les engagements de la Chine auprès de la communauté internationale», a déclaré le ministre des Affaires étrangères Winston Peters.

Cette suspension, qui risque de provoquer la colère de Pékin, plus important partenaire commercial de Wellington, est justifiée car «la Nouvelle-Zélande ne peut plus avoir confiance dans l’indépendance du système judiciaire de Hong Kong par rapport à la Chine», a-t-il ajouté. Il a ajouté que la Nouvelle-Zélande allait renforcer les restrictions concernant les exportations de matériel militaire vers Hong Kong et a mis en garde ses citoyens quant aux voyages dans l’ancienne colonie britannique.