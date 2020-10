États-Unis : Aucun accord trouvé au Congrès américain sur un plan d’aide

Malgré plusieurs rencontres jeudi, les républicains et les démocrates ne sont pas parvenus à se mettre d’accord sur un nouveau plan d’aide.

La Maison-Blanche et les démocrates n’avaient toujours pas réussi jeudi soir à se mettre d’accord sur un nouveau plan d’aide aux Américains et aux petites entreprises pour les aider à faire face à la crise économique provoquée par le Covid-19.

Les discussions entre démocrates et républicains, qui étaient au point mort, avaient pourtant repris mercredi, et le ton était plus optimiste. «Je suis optimiste mais nous partons de deux positions vraiment éloignées», avait indiqué Nancy Pelosi plus tôt dans la journée. «Nancy Pelosi n’est pas sérieuse. Si elle devient sérieuse, alors nous pourrons discuter», avait dit à des journalistes Kayleigh McEnany, porte-parole de la Maison-Blanche.