Le feu de forêt toujours en cours à Bitsch en Valais

Après une nuit de lutte contre le feu de forêt au dessus de Bitsch (VS), il y a au moins une bonne nouvelle qui est tombée mardi matin sur le coup de 9h, quand les autorités de la commune de Bitsch (VS) se sont exprimées. «Jusqu’à présent, nous n’avons pas de signalement de personnes blessées», a dit le président de commune Edgar Kuonen. C’est notamment parce que plusieurs lieux ont été évacués. Au total, 205 personnes ont quitté leur domicile lundi soir et ont été hébergés pour la plupart chez des proches. Une douzaine a été prise en charge par la Commune.