Elections neuchâteloises : Aucun candidat élu à l’issue du premier tour

Il faudra attendre le second tour pour connaître les candidats élus au Conseil d’Etat neuchâtelois. Le scrutin de dimanche a été marqué par un ballottage général, mais le PLR et le PS sont loin devant.

Le PLR et le PS se sont taillé la part du lion, hier au premier tour des élections au Conseil d’État neuchâtelois. Le trio de tête était composé des ministres sortants Alain Ribaux (PLR), Laurent Favre (PLR) et Laurent Kurth (PS). Ils comptent respectivement 18’630, 18’520 et 16’890 voix. La socialiste Florence Nater arrive en quatrième position, devant la surprenante Crystel Graf, étoile montante des libéraux-­radicaux. Aucun des 21 candidats n’a obtenu la majorité absolue de 21’790 suffrages. Le second tour est prévu le 9 mai. Le délai de dépôt des listes des candidats est fixé au 20 avril 2021 à midi.