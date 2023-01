Guerre en Ukraine : Aucun char lourd n’est livré à Kiev, Berlin pointé du doigt

Et samedi, Kiev a déploré la position européenne, selon un conseiller de la présidence ukrainienne. «L’indécision de ces jours tue encore plus de nos concitoyens», a regretté Mykhaïlo Podoliak sur Twitter, appelant ses alliés à «penser plus vite». «Vous aiderez de toute façon l’Ukraine avec les armes nécessaires et comprendrez qu’il n’y a pas d’autre option pour mettre fin à la guerre», a-t-il plaidé.