Transition énergétique: Aucun conseiller fédéral ne roule en voiture entièrement électrique

Les conseillers fédéraux roulent en Mercedes: après Karin Keller-Sutter, Viola Amherd et Guy Parmelin, les nouveaux venus, Albert Rösti et Elisabeth Baume-Schneider, roulent désormais eux aussi dans une limousine Mercedes – modèle S 350 4Matic, écrit la «SonntagsZeitung». Le chauffeur d’Alain Berset conduit quant à lui une Mercedes V250 4M. Ces limousines sont considérées comme très polluantes: elles sont classées dans l’une des catégories d’énergie les plus basses. Seule la voiture d’Ignazio Cassis se démarque. La berline BMW 745Le xDrive du ministre des Affaires étrangères est une hybride rechargeable.