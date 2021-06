Canton du Valais : Aucun débordement à la place de la Planta à Sion

Vendredi soir, la police cantonale valaisanne, qui avait mis en place un dispositif spécial, a procédé à une vingtaine d’interpellations.

Les autorités s’attendaient à une forte affluence de la jeunesse au cœur de Sion les jeudi 17 et vendredi 18 juin 2021, à la suite des nombreux appels à la violence sur les réseaux sociaux. En collaboration avec la ville de Sion, un dispositif a été mis sur pied par la Police cantonale valaisanne et celui-ci s’est montré adapté, s’est félicité la police cantonale dans un communiqué dans la nuit de vendredi à samedi.

La soirée du jeudi 17 juin s’est ainsi déroulée dans le calme et une ambiance festive. En début de soirée du vendredi 18 juin, les forces de police ont assuré une présence visible, rassurante et dissuasive à proximité des lieux de rassemblement. À 23h00, plus de 1000 jeunes étaient rassemblés sur la place de la Planta.