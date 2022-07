Salmonelle dans une usine de Barry Callebaut : «Aucun des produits affectés n’est parvenu aux consommateurs»

Le géant suisse du chocolat Barry Callebaut maintient toutefois la suspension de la production au sein de son usine belge de Wieze, alors que les analyses se poursuivent.

Vérifications auprès des clients

La lécithine responsable de la contamination

La production dans son usine de Wieze, présentée comme la plus grande au monde, reste suspendue jusqu’à nouvel ordre, ajoute le groupe qui entend poursuivre «minutieusement» ses analyses. Une fois ces analyses terminées, les lignes de production de cette usine située à une trentaine de kilomètres au Nord-ouest de Bruxelles seront lavées et désinfectées avant que la production puisse reprendre.

Affaire similaire

Après avoir terminé en baisse jeudi de 2,02%, l’action Barry Callebaut reprenait 0,28% vendredi à 14H12 GMT, à 2.136 francs suisses, dans la lignée du SPI, l’indice élargi des valeurs de la Bourse suisse, en hausse de 0,30%. Basé à Zurich, le groupe est le numéro un mondial du cacao et des préparations chocolatées. Son chiffre d’affaires annuel se montait à 7,2 milliards de francs suisses pour l’exercice 2020/2021 décalé (clos au 31 août) avec un bénéfice net de 384,5 millions de francs. Ses volumes de ventes se chiffraient, eux, à 2,2 millions de tonnes. Le groupe dispose de plus de 60 sites de production au niveau mondial et emploie plus de 13’000 personnes.