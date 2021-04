Vaccination dans l’UE : «Aucun Etat membre n’a atteint l’objectif fixé pour fin mars»

L’objectif de vacciner 80% des personnes de plus de 80 ans d’ici à la fin du mois de mars n’a été tenu par aucun des Vingt-Sept, a estimé mardi la Commission européenne.

«Nous voulions vacciner (d’ici la fin du premier trimestre) 80% de la population âgée de plus de 80 ans et des personnels soignants (...) Aucun Etat membre n’a atteint cet objectif, pour différentes raisons», a relevé un porte-parole de l’exécutif européen.

Retards dans les livraisons

Selon des statistiques du Centre européen de prévention et de contrôle des maladies (ECDC), portant sur 23 pays, environ 60% des personnes de plus de 80 ans avaient reçu au moins une dose de vaccin anti-Covid au 5 avril, et seulement 29,7% avaient reçu les deux doses leur permettant d’être entièrement vaccinées. Selon ces chiffres, 59,8% des Français de plus de 80 ans ont reçu au moins une dose de vaccin à ce jour.