Genève: «Aucun métier n’est bloqué, le talent n’a pas de genre»

«Je ne comprends pas pourquoi ces métiers de la technique n’intéressent pas plus la gent féminine», s’interroge un enseignant d’électronique sur le stand du Village technique de la Cité des métiers, à Palexpo. À ses côtés, Olivier Falquet, directeur de l’Ecole de mécatronique industrielle au Centre de formation professionnelle et technique de Genève (CFPT), chiffre la problématique: «Cette année, au CFPT, nous avons une trentaine de stages féminins sur 250 places.»

«De bonnes places, de bons salaires»

Responsable des stages Women in Science de la Fondation Focustech, Isabelle Oppikofer attribue ce phénomène à une méconnaissance et à des a priori: «On connaît certains métiers, comme horlogère, mais pas polymécanicienne, explique-t-elle. Tout ce qui est industriel fait peur, on imagine la graisse dans les mains, alors qu’on travaille avec des robots, et qu’il y a de bonnes places et de bons salaires.» Au-delà de présenter ces métiers aux filles, il s’agit aussi de convaincre les parents, car «l’entourage est déterminant dans les choix».