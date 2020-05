Coronavirus

Aucun nouveau décès enregistré en 24 heures

Tandis que le nombre de nouvelles contaminations au Covid-19 continue de baisser en Suisse, aucun patient n’en est mort ces dernières heures.

Au total, le pays compte 30'707 cas confirmés et 1638 décès. Les chiffres du jour se basent sur les déclarations que l'OFSP a reçues jusqu'à vendredi matin. Depuis le 3 mai, le nombre de cas positifs recensés au quotidien par l'OFSP est inférieur à 100. Jeudi, le nombre de nouvelles annonces était de 36, contre 40 mercredi et 21 mardi.

Hommes plus touchés

A ce jour, 3919 personnes ont été hospitalisées en Suisse. Sur les 3381 pour lesquelles on dispose de données complètes, 13% n'avaient aucune maladie préexistante et 87% en avaient au moins une. Les trois plus fréquentes sont l'hypertension (52%), les maladies cardiovasculaires (33%) et le diabète (23%).