États-Unis : Aucun policier ne sera poursuivi pour la mort d’Andrew Brown Jr.

Un procureur américain a estimé mardi que la mort de l’Afro-Américain, abattu dans sa voiture en avril à Elizabeth City, en Caroline du Nord, était «justifiée».

Selon lui, sept agents munis de mandats d’arrêt liés à une enquête pour trafic de stupéfiants s’étaient présentés au domicile du quadragénaire à Elizabeth City, le matin du 21 avril, et l’avaient trouvé dans son véhicule garé à l’extérieur. Encadrant la voiture, ils lui avaient intimé, sous la menace de leurs armes, de sortir.

Une insulte et une claque

«Dire que les tirs étaient justifiés est une insulte et une claque», ont-ils estimé dans un communiqué transmis via leurs avocats. «La voiture s’éloignait des policiers et quatre (d’entre eux) n’ont pas tiré, ce qui montre qu’ils ne se sentaient pas en danger», ont-ils ajouté, en réclamant une «intervention immédiate du ministère fédéral de la Justice».