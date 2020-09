Aucun risque de perdre ses AirPods avec ces boucles d’oreilles

«Ces boucles d’oreilles ne servent pas uniquement à maintenir en place des AirPods, elles peuvent aussi être portées toutes seules.» Voilà comment la marque londonienne Misho présente, sur son site, ses nouvelles créations. Le bijoutier a conçu trois clous d’oreilles baptisés Pebble Pods, Minimal/Active Tall Pods et Minimal/Active Tiny Pods. Au-delà du simple aspect esthétique, ils permettent notamment d’éviter de perdre un écouteur quand on fait du sport. Ces bijoux sont en argent plaqué or blanc ou or jaune.