«Mon arrière-grand-mère était suisse»: Aucun séjour chez nous en dix ans: ce Français n’aura pas le passeport

Liens «lâches» ou «étroits»

Les conditions pour prouver des liens «étroits» sont bien précises. Il faut attester «d’au moins trois séjours en Suisse d’une durée minimale de cinq jours au cours des six années ayant précédé la demande», savoir parler une langue nationale au quotidien, avoir des connaissances «élémentaires» en géo, histoire et politique suisses, et «entretenir des contacts avec des Suisses». Les personnes qui vivent dans des pays lointains ont même de la marge quant au nombre de séjours. Selon le TF, le fait d’être le petit-enfant d’une Suissesse ayant épousé un étranger ne constitue qu’un lien «lâche». Et encore plus s’il s’agit d’une arrière-grand-mère…