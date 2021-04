Barcelone : «Aucun signe» de contagion durant un concert-test de 5000 personnes

Deux semaines après un concert à Barcelone où tous les participants étaient masqués, seuls six cas positifs ont été détectés, dont quatre ont sans doute été contaminés ailleurs.

Deux semaines après ce concert du groupe Love of Lesbian, tous les participants se sont soumis à des tests PCR et «il n’y a aucun signe qui suggère qu’une transmission a eu lieu pendant l’évènement, ce qui était l’objectif de cette étude», a déclaré Josep Maria Llibre, médecin de l’hôpital Germans Trias i Pujol de Badalone, lors d’une conférence de presse. Le public, qui avait été soumis à un test antigénique avant le concert, portait des masques FFP2.

Selon le médecin, seuls six cas positifs sur les 5000 spectateurs ont été détectés quinze jours après le concert et les organisateurs sont certains «que pour quatre de ces six cas, la transmission n’a pas eu lieu pendant le concert». «Avec une ventilation optimisée, des tests antigéniques et le port du masque, on peut garantir un espace sûr», a-t-il ajouté. Outre les tests et les masques FFP2, la ventilation ainsi que les capacités d’accueil dans les lieux critiques comme les toilettes étaient strictement contrôlés.