Coronavirus

Aucune base légale pour des contrôles d'identité au resto

Pour Adrian Lobsiger, préposé fédéral à la protection des données, «cela ne peut s'effectuer que sur une base volontaire».

Si, dans le cadre des mesures de déconfinement liées à la pandémie due au nouveau coronavirus, «le Conseil fédéral veut contraindre restaurateurs et clients à agir ainsi, il doit créer une base légale au niveau fédéral», précise Adrian Lobsiger dans un entretien diffusé vendredi par «Le Temps». Le gouvernement peut la créer dans le cadre du droit d'urgence, ajoute-t-il. «Je n'exclus pas qu'il le fasse très prochainement».

Même si créer une telle obligation n'est pas «heureux», le préposé fédéral à la protection des données et à la transparence ne s'y opposera pas. Si l'exécutif fédéral agit en toute légalité, «je n'aurai d'autre choix que d?accepter cette décision».

Le Conseil fédéral a décidé que les restaurants pourront rouvrir lundi à condition de respecter une série de mesures élaborées par la branche et les offices fédéraux concernés. Parmi elles figurent notamment le fait de consommer assis à quatre au plus et celui de laisser ses coordonnées, que l'établissement devra détruire après quinze jours.