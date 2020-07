Hockey sur glace

Mondial 2020: tous les billets remboursés d’ici fin août

Malgré l’annulation, l’aventure se termine «sur une note positive», selon Gian Gilli. Le Comité d’organisation n’affiche aucune dette.

Le Comité précise que tous les paiements effectués à l'organisation par les acheteurs de billets, les clients hospitality, les partenaires commerciaux et les pouvoir publics ont été «intégralement remboursés». Le processus concernant les détenteurs de billets via Ticketcorner «est encore en cours et sera achevé fin août 2020 au plus tard».