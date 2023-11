Aucune hausse de pouvoir d’achat à attendre en 2024 selon UBS

Génération Z très exigeante

Pour la première fois, UBS a sondé les entreprises sur l’arrivée dans leurs rangs des jeunes de la génération Z (ndlr: personnes nées après 1995). Quatre sur dix admettent ne pas être en mesure de répondre à leurs attentes, par exemple en matière de travail flexible. Toutefois, selon Maxime Botteron, il n’est pas certain qu’il s’agisse vraiment d’une question de génération. C’est peut-être une question d’âge et d’expérience. «Si on pose la même question dans dix ans, pas sûr qu’on obtiendra les mêmes résultats», imagine-t-il. Tout dépend aussi des secteurs. Dans l’industrie, aujourd’hui, difficile de satisfaire les exigences de la Gen Z. Dans le domaine IT, par contre, c’est déjà plus souvent possible.