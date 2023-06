Amérique latine: Aucune nouvelle des enfants perdus dans la jungle en Colombie

Jeudi, un chien de l’armée participant aux recherches s’est perdu à son tour dans l’épaisse végétation. Wilson, un berger belge de six ans, «a disparu (…) dans les jungles de Caqueta et Guaviare (sud)», a annoncé l’armée dans un communiqué. Aux côtés d’autres dizaines de chiens renifleurs, Wilson participait depuis le début des recherches aux opérations des militaires pour tenter de retrouver la petite fratrie.

Ces quatre enfants, de 13, 9, 4 et 1 ans (l’aînée et la plus petite sont des filles), errent seuls dans la jungle colombienne depuis une quarantaine de jours après l’accident, le 1er mai, du Cessna 206 à bord duquel ils voyageaient avec leur mère et deux autres proches. Les trois adultes sont décédés, et leurs corps ont été retrouvés par l’armée sur le site du crash.