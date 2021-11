«Stratégie risquée» – Aucune nouvelle mesure: le Conseil fédéral avoue jouer avec le feu

Incidences différentes, dynamiques similaires

La conseillère d’État vaudoise Rebecca Ruiz a convoqué une conférence de presse, jeudi matin. Côté genevois, le Conseil d’État a manifesté ses intentions: il prévoit de durcir les mesures et n’attendait que de savoir ce qu’allait annoncer le Conseil fédéral. Celui-ci n’ayant pas décidé de bouger, la voie est donc libre. En attendant des annonces, le Conseil d’État rappelle à la population l’invitation à recevoir une troisième dose pour les plus de 65 ans, et a indiqué qu’il allait renforcer les contrôles de police, dans les établissements publics. Une coordination avec le canton de Vaud est aussi mentionnée.

Suisse romande: rapide reprise

Alain Berset a coutume d’insister sur l’observation de la «dynamique» de l’évolution de l’épidémie plutôt que sur les chiffres absolus quand on lui demande à partir de quel seuil Berne prendra de nouvelles mesures. Or, là, la dynamique est claire.

Comme le relevait mardi la médecin cantonale genevoise Aglaé Tardin, la Suisse romande et latine n’est plus épargnée. «À Genève, les cas doublent tous les six jours», disait-elle, ce qui est encore plus rapide que le reste de la Suisse, déjà bien plus touchée.