Une situation difficile, tant pour les parents que les enfants. Mercredi passé, F.H.* est allée faire ses courses avec son mari et sa fille de 3 ans dans un magasin Aldi de Frauenfeld (TG). Soudainement, sa petite a eu besoin d’aller aux toilettes. «Elle m’a dit que c’était vraiment urgent.» Du coup, la mère est allée demander à la caisse si son enfant pouvait emprunter les WC. «On m’a dit que c’était interdit», se souvient la jeune femme de 26 ans, encore énervée.

L’Alémanique a essayé tant bien que mal d’inciter sa fille à se retenir. Mais sans succès. «Elle a fait la grosse commission et a souillé son pantalon.» La mère n’a pas eu d’autre choix que d’acheter un nouveau pantalon. «J’étais vraiment fâchée et je l’ai fait savoir à la caisse en payant.» Selon F.H. ,sa fille va bien mais a honte de ce qui s’est passé. «Elle est gênée et aussi un peu triste. Elle se fait des reproches.»