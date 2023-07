Vétroz (VS): Aucune pollution «problématique» dans les poussières

Du zinc au-delà des normes

Les premiers tests ont permis d’exclure la présence dans l’air de polluants problématiques tels que les dioxines, les furanes, le cadmium et les polyfluoroalkylées. Du plomb et du cuivre ont été décelés, mais dans une quantité qui n’excède pas les normes fédérales admissibles. Seul le zinc les dépasse, mais dans une mesure «admissible», selon les autorités. La semaine dernière, d’autres échantillons de sol ont été prélevés et aucune pollution liée au sinistre n’a été observée. Pour rappel, l’Etat du Valais avait, par mesure de précaution, interdit toute récolte de fruits et légumes, dans la région de Sion, durant plusieurs jours.