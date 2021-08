Afrique de l’Ouest : «Aucune preuve» de la présence d’Ebola en Côte d’Ivoire, selon l’OMS

Les prélèvements réalisés sur une jeune Guinéenne, présentée comme infectée par le virus par les autorités ivoiriennes , n’ont pas montré de traces de la maladie en laboratoire.

«Avec les nouveaux résultats obtenus par le laboratoire à Lyon, l’OMS estime que la patiente n’a pas eu la maladie à virus Ebola et de plus amples analyses sur la cause de sa maladie sont en cours», indique un communiqué de l’OMS.

Interventions rétrogradées

5000 doses de vaccins

Les autorités sanitaires ivoiriennes avaient réceptionné 5000 doses de vaccins contre Ebola et démarré le 17 aout une campagne de vaccination des groupes cibles, le personnel soignant qui a été en contact immédiatement avec la patiente et les forces de sécurité déployées à la frontière de la Guinée.

Nouvelles analyses exigées

La Guinée avait rapidement remis en cause le diagnostic établi par la Côte d’Ivoire et exigé de nouvelles analyses.

«Les autorités guinéennes doutent du diagnostic clinique, moi je ne doute pas de mon analyse, je suis infectiologue et clinicien, on ne peut pas se tromper dans la présentation clinique», avait déclaré à l’AFP Serge Eholié, porte-parole du ministère de la Santé et chef de service des maladies infectieuses et tropicales du CHU de Treichville à Abidjan, qui a accueilli la malade.