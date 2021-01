Coronavirus : Alain Berset douche les espoirs du monde de la culture

Aucune réouverture n’est prévue, a rappelé lundi le ministre de la Santé lors d’une rencontre virtuelle avec les organisations du secteur culturel.

Fermeture prolongée des institutions culturelles, interdiction des manifestations culturelles: les mesures destinées à endiguer la pandémie, que le Conseil fédéral a dû prendre fin 2020 en raison de la situation épidémiologique et prolonger jusqu’à fin février, touchent très durement le domaine de la culture, reconnaît le DFI dans un communiqué. Une situation qui ne s’est pas améliorée depuis la première rencontre entre les acteurs culturels et Alain Berset, le 16 novembre dernier.

Acteurs culturels indemnisés

Le conseiller fédéral a rappelé l’engagement des acteurs étatiques à combattre les difficultés existentielles que rencontre ce secteur de la manière la plus efficace possible. Depuis l’élaboration des différentes mesures visant à atténuer les conséquences économiques dans ce domaine, des échanges périodiques ont lieu entre les acteurs du secteur culturel et les représentants de la Confédération et des cantons. Ces échanges permettent d’évaluer les mesures de soutien et de les adapter en continu.