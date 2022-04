Guerre : Aucune trêve en vue en Ukraine à l’orée de la Pâque orthodoxe

Alors que dimanche marquera le début du troisième mois de guerre, la Russie a rejeté l’offre de trêve venue d’Ukraine pour le week-end pascal orthodoxe.

Les troupes russes, qui se sont retirées fin mars de la région de Kiev et du nord et l’Ukraine, occupent déjà une grande partie de l’est et du sud du pays. Il s’agit désormais d’«assurer un couloir terrestre» vers la Crimée et un autre menant à la Transdniestrie, région moldave prorusse où se trouve une garnison russe, a détaillé le général Roustam Minnekaïev, commandant adjoint des forces du District militaire du Centre de la Russie.